Стало известно, сколько на россиянах «зарабатывают» интернет-мошенники

С начала 2023 года в сети было выявлено 10 активных мошеннических партнерских программ для координации владельцев и распространителей ссылок на мошеннические и фишинговые сайты, нацеленных на пользователей из России. В среднем одна такая программа приносит участникам 4,3 млн руб. в месяц. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании F.A.С.С.T, копия которого имеется в распоряжении издания.

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Партнерские программы позволяют мошенникам масштабировать незаконный бизнес, привлекать больше жертв и увеличивать прибыль за счет разделения задач по привлечению трафика, генерации фишинговых страниц, рассылки писем и сообщений. На специальных ресурсах мошенники приобретают как уже готовые фишинговые ресурсы, так и шаблоны страниц, блоки и формы для оплаты, а также трафик за долю от украденных у жертв денег.

Специалисты F.A.C.C.T. детально изучили инфраструктуру нескольких партнерских программ. По данным на лето этого года, в среднем на платформе партнерской программы было размещено 156 активных предложений. Максимальное количество партнеров в одном предложении – 746.

За месяц участники партнерских программ похищают у жертв более 17 400 000 рублей за 23 500 платежей. «Средний чек» составляет 740 рублей. В одной из партнерских программ, запущенной во второй квартале 2023 года, за три летних месяца прибыль выросла в три раза: с 908 000 рублей в июне до 3 118 000 рублей в августе.