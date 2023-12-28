Скачок цен или сезонная наценка. Что подорожает, а что подешевеет перед Новым годом
До конца года стоимость стройматериалов, товаров для дома, мебели и декора может значительно скорректироваться. О том, что будет с ценами, выяснило издание Life.
По мнению владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, в преддверии Нового года подорожают самые простые материалы, которые доступны для покупки в сетевых строительных гипермаркетах. Он отметил, что речи о глобальном росте цен не идет. Эксперт уточнил, что в данном случае можно говорить исключительно о сезонной наценке, которая часто компенсируется акционными товарами других категорий.
Специалист предупредил о повышении стоимости фурнитуры, лаков, красок, отделочных материалов. Также, по его словам, рост цен затронет обои и напольные покрытия.
Вместе с тем собеседник прогнозирует стабилизацию цен на многие товары после праздничных дней. По большей части это касается товаров отечественного производства, в основе которых лежат общестроительные материалы (дерево, металл и прочее), отметил Лазовский. Однако динамика не затронет импортные материалы и материалы с высокой долей импортных составляющих, указал он.
По словам руководителя направления «Сопровождение» ГК CMS Николая Переславского, перед праздниками стоимость некоторых стройматериалов может подняться в связи с ростом спроса. Как уточнил он, рост цен коснется керамической плитки, ламината, красок, клея, крепежей и отделочных материалов. Однако, по мнению эксперта, цены изменятся не столь значительно (на 5–8%). Эксперт пояснил, что российская валюта в последнее время демонстрирует устойчивость.
Среди товаров, которые, вероятно, подешевеют, — светильники, аксессуары для ремонта, строительные блоки, грунтовка и шпатлевка, считает Переславский. Он полагает, что продавцы объявят скидки (до 15%) на некоторые модели инструментов, электротехники. Эксперт не ожидает серьезного удорожания стройматериалов в следующем году. По его мнению, рост цен составит порядка 15%.
Генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов обратил внимание на наличие на рынке скидок на довольно широкий ассортимент товаров.
«На некоторые наиболее популярные категории, среди которых кухонная мебель, системы хранения, мебель для спален, выгода будет порядка 50% и более. Кроме того, не стоит забывать и о скидках, а также подарках при покупке мебели сразу в несколько жилых зон», — добавил он.