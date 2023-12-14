Президент России Владимир Путин прокомментировал цены на ЖКХ и сообщил, что пенсионеров освободят от комиссий за оплату «коммуналки». Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Пенсионер из Новосибирской области задал Путину вопрос, отметив, что в 2024 году пенсию повысят на 7,5 процента, а тарифы ЖКХ в регионе вырастут на 9-14 процентов.

«То есть практически съедят те 7,5 процента добавки к пенсии. Прошу обратить на это внимание», — отметил пенсионер.

Путин пообещал проанализировать тарифы в Новосибирской области. В то же время он отметил, что в декабре 2022 года пенсии были проиндексированы на десять с лишним процентов, «весной еще на четыре с лишним процента по инфляции, и с начала нового года будет еще одна [индексация] — семь с половиной процентов».

«А тарифы не поднимали с июля прошлого года», — подчеркнул президент.

Также Путину задали вопрос — правильно ли платить комиссию банку за оплату ЖКХ. Путин заверил, что комиссию пенсионеры платить не будут — такое решение уже принято.

В ноябре правительство РФ утвердило размер индексации ЖКХ-тарифов в 2024-2028 годах, индексы будут варьироваться в районе 4-11 процентов от региона к региону.