Путин ответил на вопрос о росте пенсий и цен на ЖКХ
Президент России Владимир Путин прокомментировал цены на ЖКХ и сообщил, что пенсионеров освободят от комиссий за оплату «коммуналки». Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».
Пенсионер из Новосибирской области задал Путину вопрос, отметив, что в 2024 году пенсию повысят на 7,5 процента, а тарифы ЖКХ в регионе вырастут на 9-14 процентов.
«То есть практически съедят те 7,5 процента добавки к пенсии. Прошу обратить на это внимание», — отметил пенсионер.
Путин пообещал проанализировать тарифы в Новосибирской области. В то же время он отметил, что в декабре 2022 года пенсии были проиндексированы на десять с лишним процентов, «весной еще на четыре с лишним процента по инфляции, и с начала нового года будет еще одна [индексация] — семь с половиной процентов».
«А тарифы не поднимали с июля прошлого года», — подчеркнул президент.
Также Путину задали вопрос — правильно ли платить комиссию банку за оплату ЖКХ. Путин заверил, что комиссию пенсионеры платить не будут — такое решение уже принято.
В ноябре правительство РФ утвердило размер индексации ЖКХ-тарифов в 2024-2028 годах, индексы будут варьироваться в районе 4-11 процентов от региона к региону.
В Минэкономики сообщали, что в новом году плата за коммуналку российской семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, вырастет в среднем на 500-550 рублей.