ЦБ назвал число выявленных финансовых пирамид в России

За январь – сентябрь 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, что стало историческим рекордом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид увеличилось на 47%. В прошлом году подобных организаций было 1481. А по сравнению с докризисным 2021 годом рост составил 250% — тогда их было 870.

98% обнаруженных финансовых пирамид представляют собой небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты. О таких проектах сообщают в социальных сетях или мессенджерах Telegram. Срок жизни пирамид короткий: они рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и позволяют заработать лишь первым участникам, уточнили в ЦБ.