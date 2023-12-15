Кому отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ

Госдума единогласно приняла закон об отмене для льготных категорий комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. В первоначальной версии предлагалось отменить переплату для всех граждан, но в результате непростого диалога с банками решение все же сделали адресным.

Председатель думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов уточнил, что комиссионное вознаграждение запретят взимать как банкам, так и платежным агентам. Документ, по его словам, направлен на поддержку граждан, которым сегодня она особенно нужна. Список категорий лиц, на которых распространится действие нового закона, будет сформирован правительством РФ в ближайшее время. Предполагается, что это будут малоимущие, пенсионеры, а также 16 категорий граждан, получающих федеральную компенсацию на оплату жилого помещения (это большая группа лиц, включающая инвалидов, ветеранов боевых действий).

Первоначальный вариант законопроекта касался всех плательщиков, не только льготников. Но итоговое решение стало компромиссом между предложением депутатов (в том числе и спикера Володина) и позицией банковского сообщества.

Инициативу ранее комментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что, принимая такой проект, важно рассмотреть вопрос, "как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи".