В ЦБ заявили, что более 52% операций по картам в России приходится на МИР
В Центробанке сообщили, что 52,5% операций по картам в России приходится на национальную платежную систему МИР.
«На МИР приходится 52,5% объёма всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт», — говорится в заявлении на сайте регулятора.
Отмечается, что по итогам третьего квартала текущего года выпущено почти 256 млн карт МИР.
Ранее стало известно, что платёжная система МИР запустила приём российских платёжных карт в туристических регионах Венесуэлы.