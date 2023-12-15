В ЦБ заявили, что более 52% операций по картам в России приходится на МИР

В Центробанке сообщили, что 52,5% операций по картам в России приходится на национальную платежную систему МИР.

В ЦБ заявили, что более 52% операций по картам в России приходится на МИР
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«На МИР приходится 52,5% объёма всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт», — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Отмечается, что по итогам третьего квартала текущего года выпущено почти 256 млн карт МИР.

Ранее стало известно, что платёжная система МИР запустила приём российских платёжных карт в туристических регионах Венесуэлы.