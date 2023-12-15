Названа сумма трат на алкоголь на Новый год в России

Средняя сумма трат большинства россиян (81%) на алкоголь к Новому году составляет 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group.

Отмечается, что мужчины за единовременную покупку алкогольной продукции тратят 4095 рублей, а женщины — 3035 рублей.

При это молодежь готовится к более высоким тратам, говорится в исследовании. Молодые люди, возраст которых составляет 20-25 лет, собираются отдать за алкоголь 4687 рублей перед Новым годом, а опрошенные граждане в возрасте от 25 до 50 лет — около 3600 рублей.

Россияне более старшего возраста (55+ лет) в среднем готовы тратить 2500 рублей. Подчеркивается, что наибольшую сумму на алкоголь планируют выделить жители Москвы (4908 рублей).