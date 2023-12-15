Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях

Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок формирования долгосрочных сбережений для удобства граждан и защиты их средств.

Принятый документ вносит изменения в порядок перевода средств пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

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Согласно закону, негосударственные пенсионные фонды смогут формировать долгосрочные сбережения, а также заниматься обязательным пенсионным страхованием. В случае невозможности выплат застрахованным лицам фонд в течение пяти рабочих дней обязан направить уведомление.

Центробанку дадут возможность устанавливать дополнительные требования к порядку перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов путем передачи активов, а также ограничения по передаче ценных бумаг, оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной.

Минцифры разработает и разместит на портале госуслуг интерактивные формы заявления о единовременном взносе и уведомления об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений (в срок не позднее 1 апреля 2024 года).

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) разъяснил в комментарии "РГ", что внесение изменений в порядок перевода средств пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов по договору долгосрочных сбережений имеет ряд плюсов для граждан.

"Первое - уточняются правила и обязательства пенсионных фондов, что ограничивает их деятельность и защищает сбережения граждан, так как фонды будут нести полную ответственность, - отметил он. - Фонд обязан уведомлять застрахованных лиц о всех возникающих сложностях".

Кроме того, улучшается доступность процессов, так как все действия гражданин сможет осуществлять через Госуслуги.

"Наша задача - сделать все процессы, касающиеся сбережений граждан, максимально прозрачными и подконтрольными, - подчеркнул парламентарий. - Чтобы человек понимал, что он и его средства полностью защищены, и он самостоятельно может управлять ими через интерактивные формы на Госуслугах".

Он напомнил, что раньше процесс подачи заявлений на любые действия был очень длительным, приходилось идти в ведомство, сидеть в очереди, писать заявление, потом приходить и уточнять статус.