Почти половина россиян хотя бы раз передаривали новогодние подарки

Практически половина россиян хотя бы однажды передаривали новогодние подарки, пишет «Газета.ру». А вот 8% опрошенных признались, что делают это постоянно. При этом большинство респондентов трепетно относятся к полученному. Что касается способов приобретения новогодних подарков, наиболее популярной оказалась покупка товаров на маркетплейсах. В онлайн-магазинах подарки приобретают треть опрошенных, почти столько же предпочитают выбирать новогодние сюрпризы офлайн. Наиболее популярными категориями подарков в этом году стали еда и напитки, предметы одежды и аксессуары, косметика, игрушки и елочные украшения, бытовая техника и гаджеты, а также ювелирные изделия.