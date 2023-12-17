Мошенники используют для обмана россиян новые пятитысячные купюры

Мошенники разработали новые схемы обмана с использованием пятитысячных купюр.

Как пишет «Прайм». один из вариантов — "сотрудник ЦБ" звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства. Для этого злоумышленники предлагают установить на мобильном телефоне специальное приложение "Банкноты Банка России".

Если человек следует этим указаниям и устанавливает на телефон фишинговое приложение, мошенники получают доступ к его устройству и онлайн-банкингу.И похищают средства со счетов

Во втором случае мошенники под видом соцработников ходят по квартирам и настойчиво предлагают поменять "старые" купюры на "новые", которые, естественно, являются подделками.

Чтобы не стать жертвой таких аферистов, необходимо четко помнить, что ЦБ является регулятором и надзорным органом для банков и напрямую не работает с населением.