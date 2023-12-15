Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Росфинмонторинг рассказал о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками этого ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве рассказали, что телефонные мошенники стали использовать новую схему при звонках — представляются сотрудниками Росфинмонторинга, после чего сообщают о подозрительных действиях со счетами собеседника. В результате мошенники пытаются получить конфиденциальные данные.
«В Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или "передают" им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, "заморозках" и др.). При этом злоумышленники под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам», — рассказали в ведомстве.
При этом мошенники также могут отправить собеседнику поддельные удостоверения сотрудников Росфинмониторинга, чтобы усыпить бдительность и войти в доверие. Иногда на таких документах мошенники размещают QR-коды, ведущие на официальный сайт Росфинмониторинга. Ведомство призывает соблюдать бдительность и никому не называть свои конфиденциальные данные.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать похожую схему обмана в интернете, в которой они представляются сотрудниками ФСБ.