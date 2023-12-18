Аналитики сообщили о росте цен на российские коммуналки на 11%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комнаты в городах России за 2023 год подорожали на 10,6%, в среднем - до 1,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Рост цен на комнаты находится в общем тренде на удорожание недвижимости. В целом за год по стране комнаты подорожали на 10,6%. В среднем по всем городам комната в российской коммуналке стоит 1 217 281 рубль", - рассказал собеседник агентства.

Согласно исследованию федерального портала, за уходящий год из 70 проанализированных городов снижение стоимости комнат показали только 9, остальные 61 продемонстрировали рост. Самый большой зафиксирована в Барнауле (+40%), Самаре (+38,2%), Улан-Удэ (+37,2%), Ставрополе (+36,1%), Новокузнецке (+35,6%), Кирове (+35,4%), Красноярске (+34,7%), Чебоксарах (+28,6%), Челябинске (+28%) и Волгограде (+27,1%). В Москве комнаты прибавили в цене 1,8%, в Московской области - 5%.

Подешевели комнаты в Махачкале (-9,3%), Ленинградской области (-4,1%), Краснодаре (-3,7%), Мурманске (-3,3%), Ульяновске (-3,1%), Калининграде (-2,8%), Белгороде (-2,2%), Ярославле (-1,9%) и Санкт-Петербурге (-0,1%).