Россиянам рассказали, для кого увеличатся пенсии с 1 января

Пенсионеры России получат прибавку с 1 января 2024 года. Выплаты увеличат как на региональном, так и на федеральном уровне. Об этом сообщает Life.ru. С начала следующего года в Москве минимальный размер пенсии составит до 24,5 тысячи рублей в месяц. Размер соцдоплаты к пенсии вырастет на 1 187 рублей. Отмечается, что прибавку получат и другие субъекты РФ, однако ее размер будет различаться. Кроме того, с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 15 453 рубля. Для трудоспособного населения он будет почти 17 тысяч, для пенсионеров – чуть больше 13 тысяч, для детей – около 15 тысяч рублей.