Банкиры рассказали, как изменились траты россиян на красную икру

В России до 40% вырос средний чек на красную икру нерки. Однако 73% россиян покупает икру горбуши, цены на которую в декабре снизились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Чаще всего в кассовых чеках декабря встречалась икра горбуши. На нее в обозреваемой тройке пришлось 73% чеков. Причем спрос на этот вид икры значительно вырос. Год назад она также лидировала, но с долей в 39%. Кета и нерка заняли 10% и 17% от всех покупок.

Произошел довольно заметный рост среднего чека на икру нерки (+40%) и кеты (+23%). На икру горбуши зафиксировано снижение (-11%).

Средний чек одной покупки икры горбуши в декабре 2023 года составил 1 403 рубля, кета стоила 2 119 рублей, нерка —2 175 рублей.