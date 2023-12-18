Экономист Сазанова: россиян могут обязать установить в квартирах газоанализаторы

Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала о предложении депутатов Государственной думы ввести обязательную установку сигнализаторов утечек газа в многоквартирных домах.

Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Авторы инициативы, которая вскоре может быть внесена в Госдуму, подчёркивают, что данный шаг снизит число аварий из-за бытового газа. Стоимость оборудования и его установки предлагается добавить в тарифы ЖКУ — в пункт о взносе на капитальный ремонт.

По мнению экономиста, идея правильная, но подход — нет. Хоть такой способ снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но он не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России.

По её мнению, учитывая высокий уровень износа газового оборудования, установку датчиков надо провести как можно скорее и целесообразнее было бы обязать всех жильцов многоквартирных домов установить оборудование за свой счёт с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт.