В России может подорожать любимое новогоднее блюдо

Одно из традиционных российских блюд на новогоднем столе, селедка под шубой, может подорожать.

Как пишет «Коммерсант», это объясняется уменьшением импорта и снижением вылова, сообщила в понедельник.

В распоряжении издания оказалось письмо, который направил ритейлерам крупный переработчик рыбы "Балтийский берег". В нем говорится о том, что в декабре цены на продукцию из филе сельди будут повышены на 10% в связи с дефицитом и удорожанием сырья.