В России может подорожать любимое новогоднее блюдо
Одно из традиционных российских блюд на новогоднем столе, селедка под шубой, может подорожать.
Как пишет «Коммерсант», это объясняется уменьшением импорта и снижением вылова, сообщила в понедельник.
В распоряжении издания оказалось письмо, который направил ритейлерам крупный переработчик рыбы "Балтийский берег". В нем говорится о том, что в декабре цены на продукцию из филе сельди будут повышены на 10% в связи с дефицитом и удорожанием сырья.
Ранее "СП" писала, что большинство россиян тратят на алкоголь к Новому году в среднем 3,5 тысячи рублей, однако молодежь планирует потратить на спиртное к праздникам больше.