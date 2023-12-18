СМИ: часть россиян в 2024 году ожидает повышение зарплат выше, чем на 8%

Российский лидер Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что рост реальных доходов граждан должен составить 8%, сообщают «Ведомости».

Однако некоторые компании страны провели индексацию зарплат сотрудников и в предстоящем году она увеличится в среднем на 9,3%. Это показал опрос 239 крупных отечественных компаний, следует из данных компании RosExpert.

Чаще всего индексация касалась работников ритейла и HoReCa, где доходы увеличивали от 77 до 78 процентов предприятий. При этом для повышения эффективности и борьбы с кадровым голодом компании будут использовать и другие стратегии.