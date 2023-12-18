"Известия": производители бытовой техники просят не поднимать экосбор

Производители бытовой техники и электроники ожидают увеличение стоимости своей продукции в следующем году из-за новых экологических требований, предложенных Минприроды. В рамках проекта постановления правительства, Минприроды предлагает пересмотреть ставки экосбора и нормативы по утилизации товаров, которые вступят в силу в 2024 году, пишет газета "Известия". Письмо ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники "РАТЭК" было направлено в ведомство. В обращении отмечается, что власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза - с текущих 26,5 тысячи рублей за 1 тонну до 59,4 тысячи рублей за 1 тонну. Кроме того, Минприроды намерено увеличить нормативы утилизации этой продукции с 15 до 25%. Бизнес считает, что такие меры приведут к росту цен на продукцию, особенно на крупную бытовую технику. "РАТЭК" уверена, что ожидается повышение цен, особенно на популярные стиральные машины. На данный момент доля экологического сбора в розничной цене стиральной машины Candy Smart CS34 (стоимость 17 тысяч рублей при весе 60,5 кг) составляет 1,4%, то есть 242 рубля. Однако, при увеличении ставки сбора и норматива утилизации, эта доля возрастет до 5,3%, то есть до 908 рублей. Кроме того, "РАТЭК" подсчитала, что в случае принятия решения о повышении ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации, налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза. Поэтому бизнес просит не пересматривать базовые ставки экосбора по всем группам товаров и упаковки. Также в России призвали открыть государственные пункты переработки елей.