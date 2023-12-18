Специалисты зафиксировали рост цен на искусственные елки

Средняя стоимость искусственной елки в этом предновогоднем сезоне выросла на 11,5%, до 4,45 тыс. рублей, подсчитали для ТАСС эксперты банка "Русский стандарт".

Согласно данным "Русского стандарта", средний чек одной покупки искусственной ели составил 4 450 рублей, когда как в прошлом году он был 3 991 рублей. При этом, как показала статистика банка, лидерами по числу покупок в этом предновогоднем сезоне стали натуральные ели. Почти половина (49%) покупок елок в ноябре - начале декабря пришлась на натуральные деревья. Спрос на них вырос относительно аналогичного периода 2022 года, когда их доля была 38%, уточнили эксперты банка.

Средний чек одной покупки натуральной ели (как срубленной, так и в горшках) в этом предновогоднем сезоне составил 5 810 рублей, годом ранее - 5 642 рублей.

"Отдельно аналитики банка изучили средние чеки на покупки новогодних украшений и бенгальских огней в преддверии Нового года. Статистика наполнения кассовых чеков при оплате банковской картой показала, что средняя сумма покупки новогоднего декора для дома, мишуры, гирлянд, елочных игрушек и прочего в предновогоднем сезоне 2023 составила 207 рублей, а бенгальских огней - 66 рублей", - отметили в банке.