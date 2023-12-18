В Госдуме поддержали предложение о введении запрета на оплату ставок кредитными картами

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия – За правду») поддерживает предложение ввести запрет на оплату ставок в азартных играх кредитными картами. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующее предложение общественной организации «Деловая Россия».

«Банки такое решение принять не могут. Для введения такого запрета нужно принимать законодательные решения. Но я с пониманием отношусь к такому предложению, поскольку люди залезают в кредитную кабалу. Не имея реальных денег, они играют в кредит, проигрывают большие суммы, причем этих сумм у них нет – они проигрывают то, что взяли в долг», – сказал Аксаков.

По его мнению, банки тоже поддержат предложенный запрет. «Я думаю, что и банки поддержат такое предложение, поскольку они приобретают еще одного неплатежеспособного клиента, который влез к ним в долги, но расплатиться с долгами вряд ли сможет», – сказал председатель комитета.