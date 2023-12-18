ЕС разрешил россиянам въезжать с личными гигиеническими средствами и на авто с дипномерами

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил разрешить россиянам въезжать на территорию сообщества с личными гигиеническими средствами и одеждой, а также на автомобилях с дипломатическими номерами, на личных автомобилях разрешается въезжать из России в ЕС только европейским гражданам. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены или одежду, которую носят путешественники или которая находится в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные знаки, для въезда в ЕС, - говорится в заявлении. - Кроме того, чтобы облегчить въезд в союз граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд на своих автомобилях при условии, что автомобили не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования".