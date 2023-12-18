В Госдуму внесен законопроект о ежегодной индексации размера страховых сумм по ОСАГО

«Страховые суммы, предусмотренные ст. 7 настоящего федерального закона, в пределах которых страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, индексируются ежегодно с 1 января с учетом роста индекса потребительских цен (базовой инфляции)», – говорится в документе.

Отмечается, что расчет страховой выплаты страховщиком производится в пределах установленной страховой суммы на момент наступления страхового случая. В пояснительной записке указывается, что законопроект снизит нагрузку с органов судебной власти, повысит уровень доверия граждан к институту страхования и обеспечит возможность получения справедливых страховых сумм с учетом роста страховых тарифов, стоимости запчастей и восстановительного ремонта автотранспорта, а также медицинских услуг при нанесении в причиненному жизни и здоровью.