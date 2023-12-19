Россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодний стол

Аналитики провели опрос и выяснили, как россияне планируют бюджет в преддверии Нового года и сколько готовы потратить на празднование. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, 31% респондентов собираются накрыть стол на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, 25% опрошенных готовы выделить от 6 до 7 тыс. рублей, 16% — от 8 до 10 тыс. рублей, только 8% — от 11 до 15 тыс. рублей.

При этом 6% россиян планируют уложиться в сумму до 3 тыс. рублей, подчёркивается в исследовании сервиса «Пакет» от Х5.

Отмечается, что основными статьями расходов являются икра (28%), крепкий алкоголь (26%) и горячее (21%).

«Подавляющее большинство респондентов уверены, что застолье должен оплачивать хозяин вечера, а ответственность гостей — принести что-то к столу (40%). При этом 29% убеждены, что все расходы на празднование ложатся на хозяина, а ещё 31% считают, что траты должны быть поровну разделены между всеми участниками торжества», — пояснили эксперты.

Ровно половина россиян стараются планировать заранее бюджет в преддверии Нового года, однако ещё 43% отмечают, что даже при тщательном планировании всё равно ожидают спонтанные траты.

Только 7% респондентов готовы без раздумий покупать всё подряд. При этом жители России стремятся экономить — 89% участников опроса это подтверждают.

Как выяснили специалисты, самыми популярными способами экономии стали: программы лояльности или кешбэка, скидочные карты — 28%, своевременная покупка продуктов длительного хранения до ажиотажного спроса — 27%, мониторинг акционных предложений на необходимые продукты — 26%.

По словам аналитиков, наименее распространённым методом стала покупка продуктов в оптовых магазинах — только 8% россиян закупаются в них, а 11% не прибегают ни к каким способам экономии вообще.