Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тысяч

Рост ставки ЦБ с 15 до 16% не повлияет на налог на доход со вкладов, который россияне должны будут заплатить по итогам года. Это связано с тем, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. На 1 декабря она была 15%. Таким образом, размер необлагаемого дохода будет 150 тыс. рублей, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Таким образом, под налогообложение подпадают те граждане, у которых по итогам года суммарно находилось в банках не менее 1,3 млн.