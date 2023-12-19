В России резко выросло количество вакансий в одной сфере

За последний год суммарное число новых вакансий в сфере IT на российском рынке труда выросло на 34 процента. За это время компании стали чаще предлагать работу сотрудникам без опыта и стажировку студентам, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Работа.ру».

Доля вакансий для сотрудников без опыта за этот период выросла на 32,8 процента, а доля предложений работодателей в области стажировок составила 29,1 процента, уточнили эксперты. Подобную динамику аналитики связали с рядом факторов, включая общую нехватку кадров и низкий уровень безработицы на российском рынке труда.

На втором месте по приросту новых вакансий оказался сектор финансов и страхования (плюс 27 процентов), следом расположились производственная и агропромышленная отрасли (плюс 9,7 процента) и сфера культуры (плюс 9,7 процента). В то же время доля новых вакансий в сфере услуг, напротив, резко снизилась — на 22,2 процента. В секторе торговли число предложений сократилось на 14,8 процента, в сфере красоты — на 11,7 процента, а в транспортной отрасли — на 11,4 процента.