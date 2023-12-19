RT: большинство россиян собираются накрыть стол на сумму от 4 до 5 тыс. рублей

Почти треть россиян планируют потратить на новогодний стол от 4 до 5 тыс. рублей. Еще 25 % участников соответствующего опроса рассказали, что накроют стол на сумму от 6 до 7 тыс. рублей. До 10 тыс. рублей готовы выделить 16% респондентов, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Пакет" от Х5. От 11 до 15 тыс. рублей на новогодний стол направят только 8% респондентов. Основные статьи расходов – это икра (28%), крепкий алкоголь (26%) и горячее (21%). На вопрос о том, кто должен оплачивать застолье, большинство опрошенных ответили, что эта ответственность лежит на хозяине дома, а гости должны лишь принеси что-то к столу – так считают 40% опрошенных. Еще 29% отметили, что абсолютно все расходы должен нести хозяин, а 31% заявили, что траты следует поровну разделить между участниками застолья. Заранее планировать бюджет перед праздниками стараются 50% россиян, при этом 43% отмечают, что спонтанных трат, скорее всего, все равно не избежать. На покупки без особых раздумий готовы 7% опрошенных, а экономить стараются 89%. Среди популярных способов последние назвали кешбэк, скидочные карты, закупка продуктов заранее перед ростом цен, акции и другие способы. Не стараются экономить вообще лишь 11% участников опроса. Напомним, что также россияне рассказали о традиционных блюдах, которые не хотят видеть на новогоднем столе. В их числе они назвали холодец, сельдь под шубой, горячее и оливье.