В ЦБ рассказали о выгоде от цифрового рубля
Одно из главных преимуществ цифрового рубля – наличие возможности совершать переводы и платежи больших сумм без комиссий банкам. Об этом заявил «Газете.Ru» эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.
Он отметил, что в дальнейшем получит популярность опция переводов новой валюты самому себе. Специалист указал на то, что ею смогут воспользоваться те, у кого закончился срок вклада и кто хочет разместить деньги в другом банке с лучшими условиями.
Среди других плюсов цифрового рубля для россиян – возможность сделать платеж или перевод там, где нет интернета, а также создавать и контролировать свои подписки на кино, музыку или, например, платежи в магазинах, подчеркнул собеседник. Арзамаскин пояснил, что они в этом случае привязаны к одному счету в новой валюте.
По его словам, благодаря цифровому рублю можно создавать некую «логику» платежей.
Закон о внедрении цифрового рубля в РФ начал действовать с 1 августа.
Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Ассоциации банков Росси (АБР) сообщило, что многие кредитные организации в России выступают за токенизацию безналичных денег в банках (ТБДБ). Как уточнялось, заинтересованы в данном процессе 73% респондентов.