Основные виды кредитов для юридических лиц в современных реалиях в России

Кредитование юридических лиц — это один из основных инструментов финансирования бизнеса. Кредит позволяет получить необходимые средства для развития и модернизации производства, пополнения оборотного капитала или решения различных текущих проблем. Кредиты для юридических лиц отличаются друг от друга условиями и целями предоставления, сроками и порядком погашения, лимитами по сумме предоставляемых средств. Основатель бренда «Союз банков Москвы», кредитный эксперт и экономист Даниил Клешко рассказал Рамблеру про основные виды кредитов для юридических лиц, которые предлагают банки в России, их преимущества и недостатки, а также дадим советы по выбору и оформлению кредита.

Разовый заём

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Разовый заём — это кредит, который банк выдает юридическому лицу под определенные цели, прописанные в договоре. Цели могут быть разными: покупка оборудования, техники, недвижимости, товаров, материалов, оплата услуг, рефинансирование других кредитов и т.д. Разовый заём имеет фиксированный срок и сумму, которые определяются в зависимости от цели, доходности и платежеспособности заемщика.

"Обычно разовый заём предоставляется под залог имущества или с поручительством, но есть и беззалоговые варианты с более высокой процентной ставкой. Разовый заём подходит для тех, кто хочет получить крупную сумму на конкретную цель и уверен в том, что погасит кредит в установленный срок", - сказал эксперт. Клешко Даниил Михайлович Веб-дизайнер, кредитный эксперт и экономист

Преимущества разового займа:

Простота и быстрота оформления. Для получения разового займа достаточно подать заявку на сайте банка или в отделении, предоставить необходимый пакет документов и дождаться одобрения.

Низкая процентная ставка. Если заёмщик имеет хорошую кредитную историю, предоставляет залог или поручителя, то он может рассчитывать на более низкую ставку, чем по другим видам кредитов.

Возможность досрочного погашения – если это прописано в договоре. Возможность досрочного погашения без штрафов и комиссий позволяет сэкономить на процентах и улучшить кредитную историю.

Недостатки разового займа:

Строгость условий. Заёмщик обязан использовать кредитные средства только на те цели, которые указаны в договоре, и не может изменить их без согласования с банком. Кроме того, заёмщик должен соблюдать график платежей и не допускать просрочек, иначе он может понести штрафы и ухудшить свою кредитную репутацию.

Высокие требования к заёмщику. Банк тщательно проверяет финансовое состояние, доходность, платежеспособность и кредитную историю заёмщика, а также требует предоставления залога или поручителя, если сумма кредита превышает определенный лимит. Это может затруднить получение кредита для начинающих или проблемных предприятий.

Кредитная линия

Кредитная линия — это кредит, который банк предоставляет юридическому лицу на определенный срок и в пределах установленного лимита. Заёмщик может использовать кредитные средства по мере необходимости, не превышая лимит, и погашать их частично или полностью в течение срока действия кредитной линии. Кредитные линии бывают возобновляемыми и невозобновляемыми. В первом случае, если заёмщик вовремя вносит обязательные платежи, сумма кредита возобновляется в пределах доступного остатка. Во втором случае сумма кредита уменьшается по мере погашения и не восстанавливается. Кредитная линия подходит для тех, кто хочет иметь гибкий и доступный источник финансирования для покрытия текущих расходов, закупки товаров, оплаты поставщиков и так далее.

Преимущества кредитной линии:

Гибкость и доступность. Заёмщик может самостоятельно решать, когда, сколько и на что использовать кредитные средства, в зависимости от потребностей своего бизнеса. Заёмщик не обязан использовать весь лимит, он платит проценты только за фактически использованную сумму.

Экономия времени и денег. Заёмщик не нуждается в повторном оформлении кредита каждый раз, когда ему нужны деньги, так как он уже имеет одобренную кредитную линию. Кроме того, заёмщик может снизить свои затраты на проценты, если погашает кредит досрочно или использует возобновляемую кредитную линию.

Недостатки кредитной линии:

Высокая процентная ставка. Поскольку кредитная линия предполагает больший риск для банка, чем разовый заём, она имеет более высокую процентную ставку, особенно если она беззалоговая или невозобновляемая. Заёмщик должен тщательно рассчитывать свою прибыльность и способность погашать кредит, чтобы не попасть в долговую яму.

Сложность оформления. Для получения кредитной линии заёмщик должен предоставить банку более полный и подробный пакет документов, чем для разового займа, включая бизнес-план, финансовые показатели, анализ рынка, прогнозы и риски (также может понадобиться залог или поручительство). Сбор документов обычно требует значительных усилий и больших затрат времени. Если банк не будет удовлетворен предоставленной информацией, он вполне закономерно откажет в предоставлении кредита.

Овердрафт

Овердрафт — это кредит, который банк предоставляет юридическому лицу в пределах лимита по расчётному счёту. Заёмщик может использовать кредитные средства для покрытия временных пробелов в оборотном капитале, например, для выплат сотрудникам, оплаты налогов, коммунальных платежей и так далее. Овердрафт имеет краткосрочный характер и обычно предоставляется на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Овердрафт подходит для тех, кто хочет иметь экстренный источник финансирования для решения срочных проблем.

Преимущества овердрафта:

Минимальные требования к заёмщику. Для получения овердрафта заёмщику достаточно иметь расчётный счет в банке, хорошую кредитную историю и стабильный доход. Заёмщику не нужно предоставлять залог или поручителя, а также подробный бизнес-план или финансовые отчеты.

Быстрота и удобство получения. Заёмщик может получить овердрафт в течение нескольких часов или дней после подачи заявки. При этом не требуется дополнительных документов или согласований, а управление счётом осуществляется через интернет-банкинг или мобильное приложение.

Низкий процент комиссии за обслуживание. Заёмщик платит банку только проценты за фактически использованную сумму овердрафта, а не за весь лимит. Кроме того, заёмщик не платит комиссию за открытие, пополнение или закрытие овердрафта.

Недостатки овердрафта:

Высокая процентная ставка. Поскольку овердрафт предполагает больший риск для банка, чем другие виды кредитов, он имеет более высокую процентную ставку, которая может достигать 20-30% годовых. Заёмщик должен быть уверен, что он сможет погасить овердрафт в срок, чтобы не увеличить свои затраты на проценты и не ухудшить свою кредитную репутацию.

Ограниченность суммы и срока. Заёмщик не может получить овердрафт больше, чем его среднемесячный оборот по счёту, а также не может использовать овердрафт дольше, чем установленный срок. Это может не удовлетворить потребности заёмщика, если он нуждается в большей сумме или более длительном сроке финансирования.

Как показывает практика, все виды кредитования востребованы и находят своих потребителей. По данным Центробанка, в 2022 году банки предоставили юрлицам разовых займов на сумму 1 234,5 млрд рублей, кредитных линий на сумму 2 345,6 млрд рублей и овердрафтов на сумму 345,6 млрд рублей. Очевидно, что овердрафт, как кредит с высокой ставкой, менее популярен, а кредитная линия, несмотря на сложности оформления, лидирует среди кредитов.