Плату за отопление в Москве начнут считать по новым правилам

В Москве с нового года изменится принцип расчета платы за отопление - за основу станут брать объемы потребления не за предыдущий год, как сейчас, а за минувшие пять лет. Благодаря этому исчезнут так называемые 13-е платежки, когда москвичам делали перерасчеты и порой приходилось доплачивать крупные суммы.

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Напомню, сейчас большинство москвичей платят за тепло исходя из среднемесячного потребления за предыдущий год. А в конце года коммунальщики снимают показания общедомового счетчика тепла и делают перерасчет. Если зима была теплее и мягче, чем в прошлом году, то часть денег вам могут даже вернуть. А вот если морозы выдались куда крепче и топили, соответственно, сильнее, то придется доплатить, причем зачастую сразу несколько тысяч.

У многих москвичей такое положение дел часто вызывает оторопь - ты круглый год, даже летом, платишь за отопление. А потом тебе вдруг начисляют сверху еще сумму, равную паре месячных платежей - с какой стати?

"Очевидным недостатком действующего порядка являются ежегодные колебания объемов потребления, приводящие к непредсказуемости платежей граждан, - признают в мэрии. - В случае по-настоящему суровой и длительной зимы размеры разового перерасчета (13-й платежки) могут быть обременительными для бюджетов многих семей".

Поэтому действующую систему и решили поменять. Постановление на этот счет уже подписал мэр Сергей Собянин.

В новом году рассчитывать платежи будут исходя из среднего потребления за предыдущие пять лет, а единовременный перерасчет вообще отменят. За счет этого фактическое потребление будет отклоняться от расчетного не более чем на 3%, а при действующей схеме отклонения в любую сторону может доходить до 26%.