Верховный суд объяснил, сколько стоит содержание общего имущества в доме

О проблеме роста платежей за обслуживание жилья говорится в одном из последних разъяснений Верховного суда РФ. В нем самые грамотные судьи страны изучали спор жильца многоквартирного дома и управляющей компании, которые не могли договориться о цене за обслуживание общего имущества дома.

Суть спора в следующем: если управляющая компания не согласна с размером платы за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома, которую установили собственники недвижимости, то ей нужно оспаривать это решение, а не признавать его ничтожным. И в таких делах доказывать обоснованность требуемых с жильцов сумм должна именно управляющая компания. К тому же коммунальщики не вправе менять тарифы в одностороннем порядке. К таким важным выводам пришел Верховный суд после рассмотрения жалобы жильца многоэтажного дома.

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А теперь расскажем детали дела. Наш герой из города Асбест. Он был собственником жилья в доме, который обслуживает некая управляющая компания. В его договоре было записано, что плату за ремонт и содержание общего имущества дома устанавливают сами жильцы. А в случае, если они не смогли договориться, то применяется ставка, которую определяет городская администрация.

Управляющая компания сама не может менять тариф

Так вот, жильцы дома установили, что они будут платить й управляющей компании 13,44 рубля за квадратный метр. На тот же период ставка местного муниципалитета составляла 20,87 рубля за один квадратный метр. Поэтому управляющая компания заявила собственникам, что согласованная ими оплата слишком низкая. В итоге управляющая компания решила собирать с жильцов дома по 20,87 рубля за квадратный метр. Один из собственников посчитал, что решение коммунальщиков незаконно, поэтому стал оспаривать озвученную управляющей компанией сумму. Этот спор заметил портал Право ru.

Настырный жилец попросил суд признать незаконной ставку, которую ввела управляющая компания. Поначалу две местные судебные инстанции согласились с собственником и удовлетворили его иск. Ведь в договоре на управление было указано, что применять ставку городской администрации можно только в том случае, если владельцы квартир в многоэтажке не согласовали размер платы. Но те как раз его согласовали и смогли прийти к общему решению. Коммунальщики сделали все, чтобы оспорить выводы. Так дело попало в кассационный суд. А он подтверждать решение коллег не стал. Отменив выводы предыдущих судов, кассация отправила это дело на новое рассмотрение.

И вот на втором круге местные суды изменили свою прежнюю позицию и полностью поддержали управляющую компанию. Суды признали решение жильцов ничтожным, сославшись на пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса РФ. Местные суды отметили, что ставка, за которую проголосовали жильцы, ниже городской на 35 процентов. И за эту сумму невозможно содержать имущество дома. Суды добавили, что решение жильцов "посягает на публичные интересы неопределенного круга лиц по обеспечению безопасности жизни и здоровья проживающих в многоквартирном доме". Проигравший гражданин отправился обжаловать его в Верховный суд РФ.

На взгляд ВС, в деле нет доказательств, что управляющая компания не сможет обслуживать дом за сумму, которую согласовали жильцы. А еще ВС отметил, что коллеги незаконно решили, что обоснованность тарифов должны почему-то доказывать сами владельцы квартир. Судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула - управляющая компания почему-то не обжаловала решение жильцов об установлении платы за содержание имущества, хотя совершенно спокойно могла это сделать сразу после собрания. Вместо этого коммунальщики попросту заявили о ничтожности решения собственников.

Верховный суд РФ назвал "абстрактным" вывод нижестоящих местных судов о том, что решение собственников "нарушает публичные интересы неопределенного круга лиц по обеспечению безопасности". ВС отменил все принятые по спору решения и отправил дело в областной суд. При новом рассмотрении спора доказывать, что они не могут содержать дом на деньги, предложенные собственниками квартир в доме, придется самим коммунальщикам.