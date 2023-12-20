Эксперты сказали, на что россияне предпочитают тратить кешбэк
Большинство россиян в возрасте от 21 до 60 лет (порядка 87%), которые живут в городах-миллионниках, пользуются программами кешбэка и бонусов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Речь идет об опциях, которые предлагают банки и цифровые сервисы.
Отмечается, что доля тех, кто использует накопленный кешбэк для инвестиций в банковских приложениях, составляет 36%. При этом доля тех, кто пользуется им для покупки подарков, достигла 24%.
15% респондентов предпочитают откладывать кешбэк для крупных покупок, а 13% — тратить бонусы на кафе и рестораны. Доля граждан, которые каждый месяц выбирают категории повышенного кешбэка и следят за акциями партнеров в банковских приложениях, составила 67%.
Ранее стало известно, что Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к запуску в первом квартале 2024 года онлайн-кэшбэка при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Кроме этого, в СБП планируют запустить сервис C2G (consumer-to-government).