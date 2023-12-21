Эксперты рассказали, с чем россияне «расстаются» перед Новым годом

В России в преддверии Нового года традиционно наблюдается увеличение числа платежей за жилищно-коммунальные услуги – жители страны стараются распрощаться со своими долгами. Агентство «Прайм» рассказало, с чем еще активно «расстаются» граждане.

Оно ссылается на аналитиков «Тинькофф банка». Его специалисты провели исследование в рамках проекта Tinkoff Data.

По словам аналитиков, среднее количество платежей, совершенных россиянином для оплаты ЖКУ, в декабре 2021 года на 6% больше, чем в среднем по году, в декабре 2022 года — на 8%. В текущем году среднее число платежей за ЖКУ на одного клиента в ноябре оказалось на 2% выше, чем в среднем в другие месяцы года.

Также специалисты наблюдают рост среднего чека за ЖКУ. Так, в декабре 2022 года он увеличился на 12%, до 7080 рублей, в 2021 году — на 10%, до 7035 рублей.

Россияне также активно погашают кредиты перед Новым годом. В декабре 2022 года транзакций по погашению ссуд было на 20% больше, чем в другие месяцы, а в 2021 году — на 19%. Россияне также перед праздниками активнее уплачивают налоги. Вместе с тем, как отмечает агентство, это обусловлено тем, что в стране необходимо совершать оплату по ним до 1 декабря и 15 июля.

Кроме того, перед Новым годом граждане активнее жертвуют деньги на благотворительность, отмечают аналитики. Растут и общие объемы безналичных переводов. Эксперты уточняют, что в декабре прошлого он был на 30% выше среднего, а в ноябре 2023 года — на 24%.