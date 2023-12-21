Пособия по уходу за ребенком предложили сохранить для работающих заключенных

Выплату пособия при выходе на работу до достижения ребенком полутора лет предложили сохранить и для осужденных. Такой проект поправок Минтруда опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Пособия по уходу за ребенком предложили сохранить для работающих заключенных
© Парламентская газета

Ранее был принят закон, по которому, россияне имеют право на ежемесячные выплаты при досрочном выходе из декретного отпуска. Поддержка также распространяется на матерей, уволенных из-за ликвидации предприятия во время беременности и декрета. Раньше пособие полагалось лишь на время отпуска по уходу за ребенком, а родителю для сохранения выплаты разрешалось работать лишь на дому или неполный день.

Проект постановления вносит изменения в положение об обеспечении пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду. Предлагается сохранить право на пособие, если осужденный, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу до достижения им возраста полутора лет.

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