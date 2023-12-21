МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Механизм разблокировки иностранных активов граждан заработает с 2024 года, 2,5 млн человек смогут вернуть свои вложения. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы видим, что западные страны блокировали инвестиции наших граждан, компаний, которые были вложены в иностранное ценные бумаги на иностранных западных финансовых рынках. На сегодняшний момент количество пострадавших российских граждан составило 3,6 млн человек. Для защиты наших людей разработан механизм возврата разблокированных активов, он заработает тоже со следующего года. Это наша задача - помочь людям, у которых заблокированы иностранные активы. Мы надеемся, что около 2,5 млн из 3,6 млн смогут получить и вернуть свои вложения", - сказал Силуанов.