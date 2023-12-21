Россиянам рассказали о росте их реальных доходов

Реальные доходы россиян за 10 месяцев 2023 года выросли на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает Татьяну Голикову, озвучившую данные Росстата.

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Помимо этого, Голикова рассказала, что в указанный период 1,1 миллиона россиян «вышли из бедности», а доходы у наименее обеспеченных граждан страны выросли в среднем на 8,5 процента.

Аналогичный показатель роста доходов россиян (3,9 процента) за вычетом инфляции фиксировался с января по май текущего года, а по итогам его первой половины показатель составил 4,7 процента.