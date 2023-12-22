Названы самые популярные у россиян услуги в 2023 году

Россияне в полтора раза чаще стали обращаться к специалистам на рынке услуг, выяснили аналитики «Авито Услуг». Они также назвали услуги, ставшие самыми популярными в 2023 году. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По итогам 2023 года спрос на услуги мастеров по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза (на 48 процентов). Сильнее всего он увеличился во Владивостоке (+93 процента), Красноярске (+67), Екатеринбурге (+66), Москве (+63) и Санкт-Петербурге (+55).

Самыми популярными в России в 2023 году стали специалисты по маникюру и педикюру. К этим мастерам россияне обращались чаще всего. На втором по месте оказались междугородние грузовые перевозки. На третьем — специалисты по установке и ремонту сантехники. Четвертую строчку занял ремонт квартир и домов под ключ, а пятую — услуги клининга. В десятку по популярности также вошли услуги парикмахера, сборка и ремонт мебели, мастер на час, услуги электрика, ремонт стиральных и сушильных машин.

При этом самыми быстрорастущими по уровню спроса стали услуги в сфере IT и маркетинга (спрос на них увеличился на 123 процента). Кроме того, динамично развивающимися стали услуги грузчиков и складов (+111 процентов), услуги в сфере рекламы и полиграфии (+101), деловые услуги (+80) и услуги мастеров на час (+78).