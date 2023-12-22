Россияне смогут вернуть заблокированные иностранные активы с 2024 года

Граждане Российской Федерации смогут вернуть заблокированные иностранные активы со следующего года. Об этом сообщил министр финансов страны Антон Силуанов, пишет «ПРАЙМ».

Отмечено, что получить вложения обратно смогут около 2,5 млн человек из 3,6 млн граждан. Вернут средства россияне через специально организованные торги и условия, правила проведения которых утвердит Правительственная комиссия.

В материале издания говорится, что получить средства можно будет по тем бумагам, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). У инвесторов будет возможность подать заявки на продажу активов на сумму не более 100 тысяч рублей.