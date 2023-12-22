ВТБ сообщил о появлении новой схемы мошенничества

В России в декабре зафиксирована активизация мошенников, которые используют схему со звонком под видом сотрудника сотовых операторов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Злоумышленники сфокусированы на хищении конфиденциальных данных для оформления электронной сим-карты и проникновения в банковские сервисы потенциальных жертв.

В банке сообщили о росте жалоб клиентов кредитных организаций на такие звонки на 30% к ноябрю. Как пояснили специалисты, схема выглядит следующим образом: лжесотрудники мобильного оператора просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения «срочных операций». Затем потенциальным жертвам направляют СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет сотового оператора. Аферисты стараются добиться того, чтобы граждане передали этот код. Они используют его для восстановления доступа к личному кабинету.

В пресс-службе также подчеркнули, что злоумышленники просят передать код из СМС для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Все эти действия позволят им оформить электронную сим-карту (eSim) для дальнейшего управления сервисами различных банков от имени жертвы, пояснили в ВТБ.