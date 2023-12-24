Самозанятые могут получить социальные льготы

Уже со следующего года самозанятые могут начать получать пособия по уходу за инвалидами и индексированные пенсии как неработающие граждане. Такие инициативы содержатся в правительственном законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Таким образом, плательщики налога на профессиональный доход помимо бизнес-преференций могут получить первые социальные льготы.

Законопроект Минтруда вносит поправки в статью 29 закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». В документе предлагается исключить самозанятых, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из числа лиц, признаваемых осуществляющими работу или иную деятельность. Это позволит выплачивать им пособия по уходу за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или за нетрудоспособным, а также индексировать пенсию как неработающим пенсионерам.