Кредитная история: почему ее важно проверить перед оформлением заявки на кредит

Новый дом, машина, гаджеты — многие вещи выгоднее и быстрее купить в кредит. Как известно, банки определяют условия кредитования для каждого клиента индивидуально. На условия, которые готов предоставить банк, значительное влияние оказывает ваш кредитный рейтинг. Получить эту информацию буквально за пару минут можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн благодаря сервису «Отчет о кредитной истории». Он поможет узнать личный кредитный рейтинг, а также проверить кредитную историю на наличие ошибок и самостоятельно оценить шансы на получение важного для вас кредита.

Прежде чем одобрить заявку на кредит, банк досконально изучает кредитную историю потенциального заемщика. Что делать, если вы получили отказ?

В первую очередь, не следует паниковать. Также не рекомендуется подавать заявку повторно, не поработав над ней, надеясь на ошибку банка. Лучшее, что можно сделать в ситуации отказа — проверить собственную кредитную историю, то есть, встать на место сотрудника кредитной организации.

Причины, по которым отказали в кредите, не всегда понятны. Если вы устали раз за разом получать отказы в кредитовании и бесконечно перебирать альтернативные варианты, пора внимательно изучить свою кредитную историю. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн клиенты могут получить обширную выписку из бюро кредитных историй всего за несколько минут. В отчете о кредитной истории вы сможете обнаружить «красные флаги», которые настораживают банки, и устранить их, чтобы вашу заявку одобрили. Это могут быть опечатки, некорректные данные по кредитам или старые долги, где задолженность исчисляется в копейках. Также из отчета вы сможете узнать о наличии обязательств, которые вы на себя не брали – если таковые вообще есть. Их можно оспорить и только потом подать заявку вновь.

ПАО Сбербанк

В мире электронного документооборота мы не задумываемся о том, надежно ли спрятаны наши паспортные данные. Страх многих россиян – вероятность использования личных данных злоумышленниками. Они могут взять кредит на имя ничего не подозревающего человека. При подключении уведомлений об изменении кредитной истории, вы не упустите этот момент. Стоит отметить, что вместе с отчетом клиент получает информацию о том, кто еще интересовался кредитной историей. Отслеживать это на регулярной основе также может быть полезно.

Сбербанк получает информацию от крупнейшего в России Объединенного Кредитного Бюро. Оно охватывает 99% банков страны. А это значит, что отчет о кредитной истории будет наиболее полным. Он структурирован таким образом, чтобы любой клиент мог разобраться в нем без дополнительной помощи.

Кстати, о предоставлении помощи. У вас есть возможность проверить не только себя, но и близких, если есть подозрение о факте кредитного мошенничества. Ведь очень часто в ловушки злоумышленников попадают пожилые люди, молодежь, а также просто рассеянные и доверчивые граждане. В таком случае обезопасить их от финансовых мошенников можно совместно проверяя отчет о кредитной истории на наличие подозрительной информации. Заказать отчет о кредитной истории можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

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