Мошенники перед Новым годом начали маскироваться под операторов связи
Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и звонят под видом сотовых операторов, рассказал директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук.
Мошенники предлагают продлить договор сим-карты, а также создают копии аккаунта человека в мессенджере и вымогают деньги у его знакомых, передает РИА «Новости».
Человеку звонят через мессенджер и просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве. Также мошенники пытаются узнать пароли от «Госуслуг», предупреждая о якобы завершении договора сим-карты.
Еще один способ – мошенники создают аккаунт жертвы в соцсетях, изучают круг общения и пишут знакомым, чтобы вымогать деньги.
Ранее в ВТБ предупредили о представляющихся сотрудниками сотовых операторов мошенниках.