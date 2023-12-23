Мишустин выделил 1,2 млрд рублей на льготные образовательные кредиты

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил свыше 1,2 миллиарда рублей на программу образовательных кредитов по ставке 3% годовых. За счет этого финансирования просубсидируют более 135,5 тысяч льготных займов для студентов колледжей и вузов.

В 2020 году по поручению президента правительство снизило ставку по образовательным кредитам с господдержкой до 3%. Взять его можно с 14 лет для получения среднего профессионального и высшего образования.