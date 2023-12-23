Стало известно, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Почти 5 миллионов россиян не смогут выехать за рубеж в новогодние праздники. Причина — ограничения, наложенные из-за долгов. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, сообщает ТАСС.

«Временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», — заявили в ФССП.

Там также привели сравнительную статистику. В 2017 году перед Новым годом невыездными были 1,8 млн россиян, в 2018 году - 3 млн, в 2020 году - 4,1 млн. «Рекорд» был установлен в декабре 2022 года, тогда ограничение действовало в отношении 8 млн должников.

Только в Москве за 11 месяцев этого года было вынесено 742 тысячи постановлений, запрещающих должникам покидать страну. Более половины этих постановлений сейчас продолжают действовать.