Депутат Госдумы Аксаков: у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью "Известиям", что россиянам будут выдавать кредиты только после предоставления ИНН. Он рассказал, что с помощью ИНН банки проверят наличие у клиента самозапрета. Финансовые организации будут обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) и получать от них информацию, можно ли одобрить кредит. "Регулятор предлагает, чтобы банки запрашивали данные у всех четырех БКИ, чтобы избежать возможных ошибок. А банки настаивают на запросе только в одном бюро", - продолжил депутат. По его словам, закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года. Как указал парламентарий, нововведение "потребует серьезной технологической перенастройки систем". Он сообщил, что будет необходимо наладить взаимодействием банков и БКИ. На это нужно время, заявил Аксаков. "Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем", - добавил он. До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о механизме для граждан по введению самозапрета на выдачу потребительских кредитов. Законопроект о праве граждан России на самозапрет выдачи кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Парламентарий заявил, что целью законопроекта является "предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами" с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии. В случае принятия закона гражданин сможет подать в бюро кредитных историй соответствующее заявление с просьбой установить ему запрет на выдачу кредитов, а также проверить наличие этого запрета. Подать заявление можно будет через портал госуслуг. При желании самозапрет можно будет отменить.