В России спрос на психологов вырос вдвое

Россияне стали активно записываться на услуги специалистов в январе 2024 года.

Как пишет РИА Новости, также вырос спрос на курсы по IT- и бизнес-образованию. Спрос вырос почти в четыре раза.

"Судя по росту спроса на услуги специалистов, готовых браться за заказы в январе, россияне в первую очередь займутся IT- и бизнес-образованием — интерес к нему в этом месяце вырос на 360% по сравнению с прошлым. На втором и третьем месте — услуги психологов (+108%) и услуги мастеров по ремонту (спрос вырос от 60% на штукатурные работы до 77% на плиточные работы)", — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, россияне активно планируют на первые недели предстоящего года оздоровительные процедуры: помимо большой записи к психологам, вырос спрос на фитнес и йогу — на 49% и 46% соответственно.