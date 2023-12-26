PhoneArena: Android 15 сможет проверять оригинальность аккумулятора в смартфоне

Одним из главных нововведений в Android 15 может стать исчерпывающая справка о состоянии аккумулятора в смартфоне. Об этом сообщает издание PhoneArena, ссылаясь на дата-майнера и Android-разработчика Мишаала Рахмана. По словам Рахмана, Google уже начала тестировать урезанную версию нового сервиса. В выпуске Pixel Feature Drop за декабря 2023 года в разделе настроек "Об этом устройстве" появилась вкладка "Информация о батарее". В ней указана дата изготовления аккумулятора, а также количество циклов перезарядки батареи. Рахман считает, что с выпуском Android 15 компания Google расширит эту справку. В частности, в ней будет отображаться информации об оставшейся емкость батареи, а также ее изготовителе. Последнее, вероятно, позволит системе определять оригинальность компонента. Наибольший интерес, по мнению PhoneArena, представляет пункт о емкости батареи. Со временем максимальный ресурс аккумулятора снижается. Информация о его выработке будет сигнализировать пользователям о необходимости замены элемента питания.