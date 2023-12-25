Мантуров рассказал, кто в 2024 году может воспользоваться программой льготного кредитования

Купить автомобиль по программе льготного автокредитования в 2024 году смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Категории граждан, которые могут рассчитывать на льготное автокредитование в 2024 году, не изменились. Параметры, заложенные в программе, а это около 18 млрд рублей, будут направлены на поддержку этих категорий, передает РИА «Новости».

По актуальным условиям программы базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости. Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е», на них скидка достигнет 35%.