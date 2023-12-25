Эксперт напомнил, кого ждет повышение заплаты с 1 января 2024 года
Работников ряда сфер ожидает индексация заработной платы с 1 января 2024 года. Повышение составит 9,8%, заявил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Речь идет о сотрудниках таких сфер, как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и наука. По словам собеседника, с 1 октября следующего года зарплату повысят остальным бюджетникам – на 4,5%.
При этом, как отметил юрист, индексации зарплат чиновников в 2024 году не будет. Он подчеркнул, что зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года. Однако, как поясняется, это не касается заработной платы военных и сотрудников силовых ведомств.
По словам эксперта, повышать зарплату должны все компании, в частности небюджетные. Специалист подчеркнул, что работодатели самостоятельно обязаны оценивать уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря анонсировал рост уровня зарплат в России в среднем на 8%. Глава государства отметил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%.