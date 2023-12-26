Два вида социальных выплат в России вырастут с 1 января

С 1 января 2024 года некоторые виды социальных выплат в России вырастут, рассказала Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, на 18,5% повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), также ожидается индексация пенсий неработающих пенсионеров и получателей страховых выплат на 7,5%.

«У нас 33 миллиона получателей страховых пенсий — неработающих пенсионеров и порядка пяти миллионов россиян, у которых заработная плата тоже будет повышена [за счет увеличения МРОТ]», — отметила она.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроекты о сохранении выплат по уходу за ребенком до полутора лет в случае, если родитель досрочно выходит на работу из декрета. Председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, что проект был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Спикер ГД добавил, что средний размер детских выплат в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. Он подчеркнул, что необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете.