В Курганской области вдвое увеличат выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

"Получал обращения наших пожилых земляков, имеющих статус ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц, получающих выплаты из областного бюджета. В Курганской области есть и коммунальные льготы 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, есть и небольшие ежемесячные выплаты в размере от 350 до 457 рублей. С 1 января следующего года размер ежемесячных выплат по этим трем категориям наших уважаемых пенсионеров и ветеранов вырастет в два раза. А с 1 июля 2024 года ежемесячная выплата составит от 1 до 1,3 тыс. рублей, и, разумеется, сохранятся все льготы по коммунальным услугам", - написал он.